В московском районе Троицк продолжается строительство нового участка Октябрьского проспекта. Дорога пройдет от улицы Профессора Летохова до пересечения с Калужским шоссе, и в данный момент проект реализован почти наполовину. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новая четырехполосная дорога протяженностью почти 2,5 километра свяжет улицы Профессора Летохова и Большую Октябрьскую, а также Садовую с улицей Академика Харитона. На текущий момент строительная готовность объекта составляет 43%, продолжаются работы по устройству основания дорожной одежды и прокладке инженерных коммуникаций», — сообщил он.

По его словам, город ведет планомерную работу по интеграции локальной дорожно-транспортной сети новых территорий в единый транспортный каркас, частью которой является строительство нового участка. Окончательно он откроется в 2027 году, добавил Ефимов.

Новая магистраль объединит жилые микрорайоны Троицка и сделает передвижение по городу комфортнее. После завершения работ горожанам станут доступны дополнительные маршруты общественного транспорта, а водители получат прямой выезд на Калужское шоссе. Модернизация транспортного каркаса мегаполиса отвечает приоритетам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Прокладка трассы стартовала в сентябре 2024 года и проходит под постоянным надзором Мосгосстройнадзора. Сотрудники ведомства совместно с экспертами подведомственной лаборатории организовали на объекте девять выездных инспекций. Инженеры с помощью спецоборудования протестировали стройматериалы и конструкции на соответствие проектной документации — единые регламенты «Контроля Москвы» подтверждают прочность и безопасность пути перед запуском движения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве улично-дорожной сети в Коммунарке.

