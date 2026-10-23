Ефимов: Проект КРТ экс-промзоны «Южный порт» победил на Всероссийском конкурсе

Победителем I Всероссийского конкурса проектов комплексного развития территорий (КРТ) стал проект реорганизации бывшей промзоны «Южный порт» (район Печатники) площадью 39,7 га. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов. Проект одержал победу в номинации «Лучший проект КРТ нежилой застройки и редевелопмента».



«Редевелопмент площадки в бывшей промзоне “Южный порт” предусматривает формирование здесь нового района, где построят около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Рядом с жилыми домами создадут офисно-деловой кластер и культурный центр, возведут современные школы и детские сады. Появится благоустроенная набережная протяженностью 2,5 километра с причалами, променадом, зонами ретейла и отдыха у воды. Награда подтверждает высокий уровень проекта и его признание профессиональным сообществом. Среди важных достоинств и преимуществ – грамотная организация и зонирование пространства, насыщенная инфраструктура, привлекательный архитектурный облик зданий и их гармоничная интеграция в окружающий ландшафт у Москвы-реки», – добавил Ефимов.



На конкурсе также отметили проект КРТ участка бывшей промзоны «Октябрьское Поле». Здесь был построен самодостаточный привлекательный городской квартал почти на 6 га.



В свою очередь, в столичном Градостроительном комплексе добавили, что награждение прошло 22 октября в Национальном центре «Россия» в рамках Отраслевого дня Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Родина – это служение. Качественное жилье и транспортная инфраструктура». В нем участвовали свыше 1000 представителей органов местного самоуправления, законодательной и исполнительной власти из 65 российских регионов, а также 75 операторов КРТ и девелоперских компаний.



Сегодня в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются свыше 470 проектов КРТ суммарной площадью более 4700 га.

