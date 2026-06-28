Ефимов: Продолжается строительство 5 станций Троицкой линии метро

В столице на пяти стройплощадках будущих станций Троицкой линии метрополитена устанавливают котлованы, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в рамках строительства второго участка Троицкой линии работы идут на пяти из шести станций. Политик добавил, что там начали работы основного цикла, устанавливают ограждения котлованов, на двух из них выполняют земляные работы.

«Готовность второго этапа Троицкой линии составляет 3%, станция «Сосенки» готова на 11%. Здесь уже разработана половина запланированного объема — более 77 тысяч кубометров грунта. Также земляные работы ведутся на станции "Ватутинки", где выбрано свыше 92 тысяч кубометров грунта из общего объема в 152 тысячи. Ее готовность оценивается в 5%», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Политик сообщил, что на станциях «Десна», «Кедровая» и «Ракитки» продолжают устанавливать ограждающие конструкции и крепления котлованов, а на «Кедровой» работы ведут в зоне будущих оборотных тупиков. Работы на всех станциях второго этапа Троицкой линии метро завершат в 2029 году, подчеркнул Ефимов.

В Градостроительном комплексе Москвы уточнили, что на первом этапе создания Троицкой линии построено 11 станций, а в октябре прошлого года столичный мэр Сергей Собянин объявил о старте строительства второго этапа от станции «Новомосковская» до «Троицка».

Отмечается, что эта линия метрополитена пройдет от станции «ЗИЛ» в Даниловском районе до Троицка. Ее длина составит свыше 43 километров с 17 станциями, и она станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

Ранее Сергей Собянин напомнил, как будет оформлена станция метро «СберСити».