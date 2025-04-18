Ефимов: Присоединение капитальных объектов к инженерным сетям оптимизируют в Москве
Для всех столичных объектов капитального строительства, которые подключают к сетям инженерно-технического обеспечения, разработают комплексные схемы инженерного обеспечения (КСИО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В КСИО содержится полное описание размещения сетей и технологически связанных с ними объектов капитального строительства. Изменения в постановление московского правительства позволяют разрабатывать, утверждать и применять КСИО к таким объектам и определять случаи обязательного применения КСИО.
«КСИО успешно зарекомендовали себя на практике при реализации программы реновации жилищного фонда в Москве, а также при строительстве и реконструкции объектов регионального значения. Теперь подобные документы будут разрабатываться для всех объектов капитального строительства, подключаемых к сетям инженерно-технического обеспечения в столице. Они также будут обязательными при заключении договоров о подключении объектов к инженерным коммуникациям», — отметил вице-мэр.
Новая мера стала важным шагом к оптимизации процедур технологического присоединения объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям.
Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, изменения действуют с марта 2025 года. Они позволят повысить точность проектных работ, планировать на ранней стадии строительства затраты на технологическое присоединение, а также синхронизировать работу ресурсоснабжающих организаций и застройщиков.
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