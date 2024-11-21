Ефимов: Примерно два километра новых дорог появится в Коммунарке
Специалисты утвердили проект планировки территории в районе Коммунарка (НАО). Он предусматривает реконструкцию и строительство улично-дорожной сети рядом со станцией метро «Саларьево» Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро “Саларьево” без выезда на Киевское шоссе. Специалисты также учтут потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК “1-й Саларьевский”. Всего в рамках проекта предполагается проложить и реконструировать около двух километров дорог. Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров, а также построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400», — отметил вице-мэр.
Так двустороннее движение (по одной полосе в каждом направлении) организуют на Красулинской улице от Проектируемого проезда № 8400 до улицы Адмирала Корнилова. В местах перестроения обустроят дополнительные полосы. До улицы Саларьевский Спуск движение будет односторонним.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, для безопасности пешеходов оборудуют тротуары и регулируемые переходы, в частности, вдоль съезда на Киевское шоссе.
Ранее московский мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки улично-дорожной сети вблизи станции метро «Саларьево».
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