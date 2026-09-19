Ефимов: При реставрации Центрального московского ипподрома исследовали свыше 500 материалов

Более 500 архивных документов, печатных изданий, фотографий и чертежей использовали при реставрации Главного корпуса Центрального московского ипподрома. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об открытии Центрального московского ипподрома по завершении комплексной реконструкции.

«В ходе реконструкции Центрального московского ипподрома проведена реставрация Главного корпуса площадью около 15 тысяч квадратных метров. Одной из главных задач проекта было вернуть объекту культурного наследия регионального значения историческую выразительность. Для этого специалисты исследовали свыше 500 архивных чертежей, а также фотографии, документы и печатные издания. Они использовались практически на всех этапах работ — от восстановления конструктивных узлов до воссоздания декоративных элементов и скульптур», — добавил Ефимов.

При реконструкции исследовались эскизы мастерской И.В. Жолтовского, архива Московского архитектурного института, Музея архитектуры имени А.В. Щусева и Государственного архива России. Оцифрованные авторские чертежи и проектные материалы позволили многое узнать о том, каким был первоначальный облик фасадов.