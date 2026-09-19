Ефимов: При реставрации Центрального московского ипподрома исследовали свыше 500 материалов
Более 500 архивных документов, печатных изданий, фотографий и чертежей использовали при реставрации Главного корпуса Центрального московского ипподрома. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об открытии Центрального московского ипподрома по завершении комплексной реконструкции.
«В ходе реконструкции Центрального московского ипподрома проведена реставрация Главного корпуса площадью около 15 тысяч квадратных метров. Одной из главных задач проекта было вернуть объекту культурного наследия регионального значения историческую выразительность. Для этого специалисты исследовали свыше 500 архивных чертежей, а также фотографии, документы и печатные издания. Они использовались практически на всех этапах работ — от восстановления конструктивных узлов до воссоздания декоративных элементов и скульптур», — добавил Ефимов.
При реконструкции исследовались эскизы мастерской И.В. Жолтовского, архива Московского архитектурного института, Музея архитектуры имени А.В. Щусева и Государственного архива России. Оцифрованные авторские чертежи и проектные материалы позволили многое узнать о том, каким был первоначальный облик фасадов.
Как отметил глава столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров, архивные чертежи позволили проводить реконструкцию максимально бережно, без нарушений первоначальной логики конструкций и исторической целостности объекта. Он также добавил, что при реставрации была восстановлена историческая кирпичная кладка, и сохранены характерные для монументальной сталинской архитектуры оригинальные архитектурные элементы. Были отреставрированы исторические элементы внутреннего декора, отремонтированы лепнина портика и трибун, вазоны и пинакли.
Кроме того, скульптурные элементы и живопись директорской ложи были восстановлены по архивным материалам. Также архивные фотографии позволили восстановить на барельефах трибун историческую роспись.
Реконструированный Центральный московский ипподром стал уникальным местом для досуга и соревнований, а также современным многофункциональным пространством Москвы. Это первый в мире рысистый ипподром и старейший подобный объект в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Приставы захотели взыскать 4,5 тысячи рублей штрафа с Ларисы Долиной
- Режиссер «Конклава» снимет сиквел «Война миров Z» с Брэдом Питтом
- Столб черного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов
- Анну Шерлинг похоронили на Химкинском кладбище
- ПВО за неделю сбила 2022 дрона, летевших в сторону Москвы и области
- Выплаты военным пенсионерам в России вырастут на 4% с 1 октября
- Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи
- Продюсер: Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции
- СМИ: В Москве задержали гендиректора MIXIT Пая по подозрению в мошенничестве
- МО: Силы ПВО сбили 936 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб