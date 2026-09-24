Ефимов: При реконструкции Новозаводской улицы используют бестраншейную технологию

Рабочие продолжают строительство и реконструкцию Берегового проезда и Новозаводской улицы в районе Филевский Парк (ЗАО) с использованием микрощита для прокладки инженерных сетей. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Сейчас в столице активно ведутся работы по формированию нового маршрута от Шелепихинского шоссе до Северо-Западной хорды. Он пройдет по территории Западного и Северо-Западного округов и соединит два знаковых объекта транспортной инфраструктуры – мост Академика Королева и мост-парус, строящийся в створе Новозаводской улицы. Всего будет построено и реконструировано около 1,7 километра дорог, а именно участки Новозаводской улицы и Берегового проезда. Сейчас на объекте продолжаются земляные работы и прокладка кабельных линий. Для устройства инженерных сетей строители используют технологию микротоннелирования», – добавил Ефимов.

Микротоннелирование — это бестраншейная технология, при которой грунт вырабатывают проходческим комплексом из микрощита и домкратной станции. Микрощит дает возможность существенно ускорить строительно-монтажные работы.

В свою очередь, глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков заявил, что параллельно ведется строительство путепровода на участке продления моста Академика Королева. На этом участке работы выполнены более чем на 50%, сейчас рабочие выполняют гидроизоляцию пролетного строения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о продлении улицы Академика Черенкова в Троицке до Калужского шоссе.

Увеличение связанности улично-дорожной сети отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

