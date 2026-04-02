Ефимов: При прокладке тоннелей на Бирюлевской линии использовали комплекс «Ольга»

Шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга» задействован в строительстве перегонных тоннелей — левого и правого — на участке между будущей станцией «Кленовый бульвар» и переходной камерой перед станцией «Курьяново». Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Между станциями “Кленовый бульвар” и “Курьяново” для сокращения срока строительства участка будут построены однопутные и двухпутный тоннели», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, комплекс «Ольга» — единственный в Москве щит с гидропригрузом. Он предназначен для работы в сложных условиях, в водонасыщенных грунтах (плывунах): в рабочей камере грунтовый массив замещается бентонитовой суспензией, которая компенсирует давление грунта и благодаря этому предотвращает просадки поверхности и прорывы воды.

Общая протяжённость левого и правого перегонных тоннелей от «Кленового бульвара» до переходной камеры перед станцией «Курьяново» составляет 2,26 км, а суммарно ТПМК «Ольга» уже проложил в московском метро свыше 16 км тоннелей.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман добавил, что после завершения проходки левого перегонного тоннеля комплекс перевезут обратно в котлован станции «Кленовый бульвар», где его подготовят к проходке правого тоннеля. В строительстве будут использоваться тюбинги с металлоизоляцией — это повысит герметичность тоннелей.

Как уточнили в столичном Комплексе градостроительной политики и строительства, Бирюлёвская линия метро протяжённостью более 22 км соединит территорию бывшего ЗИЛа с районами Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. В её состав войдут 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлёвской линии и сообщил о завершении проходки её первого тоннеля.

АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро.

