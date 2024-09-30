Ефимов: Представители бизнеса купили у города около 130 зданий за пять лет

Предприниматели с 2019 года приобрели у Москвы около 190 тысяч квадратных метров в отдельно стоящих зданиях, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что речь идет о 127 зданиях.

«Из них 113 объектов были куплены вместе с расположенными под ними земельными участками общей площадью почти 16,8 гектара. Покупателями столичной недвижимости стали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса», – отметил Ефимов.

При этом каждое второе здание предприниматели купили по преимущественному праву выкупа. Такую возможность имеют только представители малого и среднего бизнеса, арендующие у столицы площади.

Глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман в свою очередь рассказал, что за последние 5 лет по итогам аукционов предприниматели приобрели у города 66 зданий площадью более 156,3 тысячи квадратных метров. Такая практика помогает развитию деловой активности бизнеса в Москве. Так, в 2023 году инвесторы закупили на торгах около 99 тысяч квадратных метров коммерческих объектов.

