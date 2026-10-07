Ефимов: Представителей строительных династий наградили за вклад в развитие Москвы

«Благодаря труду семей строителей, чей общий стаж превысил 5,4 тысячи лет, в городе появились жилые кварталы, социальные объекты, дороги, станции метро и современные общественные пространства, которыми ежедневно пользуются миллионы жителей и гостей столицы. Для нас было важно отблагодарить этих созидателей и показать, что их вклад по-настоящему ценен», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В рамках проекта «Династии строительной отрасли» для таких семей подготовили специальные подарочные издания, в которых собрали истории, воспоминания и рассказы о возводимых представителями династий объектах. Отмечается, что книга стала не просто сувениром, а «летописью» создававших облик столицы людей.

Также представителям строительных династий вручили благодарности от мэра Москвы Сергея Собянина.

