Ефимов: Представителей строительных династий наградили за вклад в развитие Москвы
Торжественная церемония награждения представителей строительных династий прошла в Москве. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Событие было приурочено к 70-летию Дня строителя. На церемонии отметили семьи, которые на протяжении десятилетий участвовали в создании и развитии города. Им вручили памятные книги и благодарственные письма.
«Благодаря труду семей строителей, чей общий стаж превысил 5,4 тысячи лет, в городе появились жилые кварталы, социальные объекты, дороги, станции метро и современные общественные пространства, которыми ежедневно пользуются миллионы жителей и гостей столицы. Для нас было важно отблагодарить этих созидателей и показать, что их вклад по-настоящему ценен», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
В рамках проекта «Династии строительной отрасли» для таких семей подготовили специальные подарочные издания, в которых собрали истории, воспоминания и рассказы о возводимых представителями династий объектах. Отмечается, что книга стала не просто сувениром, а «летописью» создававших облик столицы людей.
Также представителям строительных династий вручили благодарности от мэра Москвы Сергея Собянина.
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