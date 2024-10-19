Ефимов: Предприятия по договору с Москвой будут развивать участок в Донском районе

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) правообладатели строений и земли реорганизуют земельный участок в районе Донской (ЮАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Столица заключила с правообладателями земли и недвижимости в районе Донской договор о КРТ. В рамках соглашения на участке площадью 12,04 гектара в течение 16 лет возведут современный деловой квартал. Инвестиции в развитие площадки составят 253,45 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 7,9 миллиарда рублей. Реализация проекта даст городу 12,7 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Земельный участок находится в непосредственной близости от улиц Вавилова и Орджоникидзе, а также платформы МЦК «Площадь Гагарина», станции метро «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии и Третьего транспортного кольца.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на реорганизуемом участке появится более 444,2 тысячи «квадратов» недвижимости: отделения банков, рестораны, кафе, магазины, спортивные и культурно-развлекательные центры и прочие объекты. Также будет реконструирован дисконт-центр, площадь которого составляет более 76,6 тысячи «квадратов». Часть уже имеющейся застройки также сохранится. Кроме того, строители займутся благоустройством и озеленением территории.



Реорганизацию земельного участка проведут ООО «Бизнес-центр “Донской”», ООО «Комитет по эксплуатации недвижимых объектов», ООО «Специализированное конструкторское бюро автоматических линий», ООО «Социально-технический комплекс», ООО «Лабораторный корпус» и ПАО «Объединение Орджоникидзе 11».



В свою очередь начальник экономического управления ПАО «Объединение Орджоникидзе 11» Георгий Семеновых отметил, что на площадке следует создать новый единый архитектурный облик. Впоследствии здесь появится удобный бизнес-парк, будут сформированы общественные пространства и комфортная городская среда, подчеркнул он.



Сейчас в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

