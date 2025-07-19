Ефимов: Предприниматели выкупили у столицы 843 помещения с начала года

Москва заключила с физлицами и предпринимателями договоры купли-продажи более 840 помещений и зданий в рамках преимущественного права выкупа и по итогам торгов в первом полугодии 2025 года. Объекты могут быть использованы для различных видов предпринимательской деятельности, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва – один из мировых центров деловой активности, благодаря этому открытие бизнеса в столице – привлекательный вариант для инвестиций. За шесть месяцев этого года предприниматели и горожане приобрели 843 городских объекта нежилой недвижимости общей площадью свыше 147 тысяч квадратных метров. Эти помещения и здания подходят для реализации различных бизнес-проектов, включая кафе, магазины, выставочные пространства и коворкинг-центры», — отметил вице-мэр.

Все предназначенные для продажи лоты город реализует посредством торгов. Арендующие у города площади представители малого и среднего бизнеса могут выкупить их по преимущественному праву. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям, в частности, не менее года арендовать помещение и быть включенными в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, больше всего объектов инвесторы выкупили в ЦАО (свыше 130 объектов), САО (109 объектов) и ЮАО (свыше 100 помещений).

В свою очередь глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов заявил, что выкуп на торгах городской недвижимости пользуется у предпринимателей большим спросом (средняя конкуренция — семь участников на лот).

Вся информация о реализуемых объектах размещается на столичном Инвестиционном портале. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке и обзавестись усиленной квалифицированной электронной подписью.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей происходит в рамках нацпроекта «Экономика данных».

