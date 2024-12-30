Ефимов: Предприниматели выкупили у города 600 арендованных помещений в 2024 году

Порядка 90 тысяч «квадратов» недвижимости выкупили по преимущественному праву у Москвы субъекты малого и среднего предпринимательства в уходящем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024 году представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города около 600 различных объектов, среди которых четыре отдельных здания. Общая площадь недвижимости превысила 88 тысяч квадратных метров. Это почти на треть больше, чем годом ранее, что говорит о росте активности в сегменте МСП», — подчеркнул вице-мэр.

Возможность выкупа недвижимости по преимущественному праву малым и средним бизнесом закреплена Федеральным законом. Воспользоваться ей могут предприниматели, включенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и арендующие недвижимость у города не менее одного года. Договор купли-продажи заключается по определяемой независимыми оценщиками рыночной стоимости без проведения торгов. Также предусмотрена рассрочка на 5-7 лет.

Кроме того, по преимущественному праву можно выкупить арендованные по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса площади. Срок аренды должен составлять по меньшей мере два года, а сами помещения должны находиться в перечне объектов, предназначенных для малого и среднего предпринимательства, не менее пяти лет.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что больше всего недвижимости было выкуплено в ЦАО, ЮАО и ЮЗАО.

Договоры купли-продажи заключаются в электронном виде. Развитие сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

