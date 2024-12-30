Ефимов: Предприниматели выкупили у города 600 арендованных помещений в 2024 году
Порядка 90 тысяч «квадратов» недвижимости выкупили по преимущественному праву у Москвы субъекты малого и среднего предпринимательства в уходящем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2024 году представители малого и среднего бизнеса воспользовались преимущественным правом и выкупили у города около 600 различных объектов, среди которых четыре отдельных здания. Общая площадь недвижимости превысила 88 тысяч квадратных метров. Это почти на треть больше, чем годом ранее, что говорит о росте активности в сегменте МСП», — подчеркнул вице-мэр.
Возможность выкупа недвижимости по преимущественному праву малым и средним бизнесом закреплена Федеральным законом. Воспользоваться ей могут предприниматели, включенные в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и арендующие недвижимость у города не менее одного года. Договор купли-продажи заключается по определяемой независимыми оценщиками рыночной стоимости без проведения торгов. Также предусмотрена рассрочка на 5-7 лет.
Кроме того, по преимущественному праву можно выкупить арендованные по итогам специализированных аукционов для малого бизнеса площади. Срок аренды должен составлять по меньшей мере два года, а сами помещения должны находиться в перечне объектов, предназначенных для малого и среднего предпринимательства, не менее пяти лет.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что больше всего недвижимости было выкуплено в ЦАО, ЮАО и ЮЗАО.
Договоры купли-продажи заключаются в электронном виде. Развитие сервисов для предпринимателей отвечает задачам нацпроекта «Цифровая экономика».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова прокомментировала сведения о полете спецборта из РФ в США
- Компания «Туркменистан» организует альтернативный авиарейс из Москвы
- В РФ продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
- СМИ: В январе в РФ на 25% подорожает шоколад
- Лавров: РФ не будет участвовать в «саммите мира» по Украине
- В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу
- Делимханов: В Чечне нелегальных майнеров приравняют к террористам
- В Самарской области в ДТП с автобусом пострадали 4 человека
- Посол: В случае отказа от газа из РФ Греция потеряет деньги
- Байден объявил 9 января днем национального траура из-за смерти Картера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru