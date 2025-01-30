Ефимов: Правообладатели реализуют 16 проектов КРТ в Москве

Количество договоров с правообладателями недвижимости и земли о комплексном развитии территорий увеличилось с сентября 2023 года почти в два раза – до 16. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Среди инвесторов, реализующих проекты КРТ, есть компании, выбранные по результатам торгов, а также правообладатели земли и объектов недвижимости в границах КРТ. Сегодня они проводят редевелопмент 16 площадок общей площадью более 232 гектаров – участки семи бывших промзон и неэффективно используемые территории. Здесь будут построены современные жилые комплексы, объекты общественно-делового назначения и высокотехнологичные производства общей площадью более 4,1 миллиона квадратных метров. Инвестиции в проекты оцениваются в 1,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 78 миллиардов рублей. Реализация проектов даст столице 37,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Участки расположены в 16 столичных районах, в частности, на территории бывших промзон «Коровино», «Братцево», «Октябрьское Поле», «Кунцево», «Грайвороново», «Южный порт», «Магистральные улицы».



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что шесть договоров из 16 заключили в 2024 году. Планируется построить около 2,2 млн «квадратов» деловых и жилых кварталов суммарной площадью 69,3 га. Объем инвестиций в строительство составит 716 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — примерно 52 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать более 24 800 рабочих мест.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что количество проектов КРТ в 2024 году выросло в 1,6 раза.



Сегодня по поручению Собянина в Москве реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

