Ефимов: Правообладатель реорганизует земельный участок по программе КРТ в ЮАО

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) строители выполнят реорганизацию земельного участка площадью 0,88 га в районе Нагатино-Садовники. Согласие на реализацию проекта было получено от правообладателя площадки ООО «Авест», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город планирует заключить с правообладателем земельного участка договор о КРТ. На площади 0,88 гектара предусмотрено строительство 53,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта превысят 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 500 миллионов рублей. По итогам редевелопмента участка в Нагатино-Садовниках появится свыше 1,2 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Земельный участок расположен между улицей Маршала Шестопалова и Каширским шоссе, поблизости от станции «Каширская» БКЛ.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, за четыре года здесь будут построены общественно-деловые объекты, в частности, гостиница на 250 номеров и некапитальный торговый центр площадью 980 «квадратов».

Сегодня в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га. Ранее Собянин утвердил планы по комплексному развитию территорий в СВАО и ЮАО.

