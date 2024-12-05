Ефимов: Право на застройку территории в Академическом районе выставят на торги

Москва выставит на аукцион право реорганизации участка на юго-западе города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город принял решение о комплексном развитии участка по адресу: Профсоюзная улица, владения 4-12. В ближайшее время право на его редевелопмент выставят на торги. На территории общей площадью свыше двух гектаров инвестор, которого определят на аукционе, сможет возвести современный жилой квартал, где появится 60 тысяч квадратных метров недвижимости», - рассказал заммэра.

Предполагается, что инвестиции в проект составят около 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект - 371 миллион рублей, отметил Ефимов. После завершения строительства в Академическом районе столицы появится более 800 рабочих мест.

Площадка для застройки расположена вблизи станции метро «Академическая», между улицами Дмитрия Ульянова и Кедрова. На ней построят 36 тысяч квадратных метров жилья. Общественно-деловые объекты, в том числе офисы, гостиница, торгово-развлекательный центр, магазины, кафе и рестораны, дополнят инфраструктуру квартала, добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве по программе комплексного развития территорий застроят еще семь территорий, площадь которых в целом составляет больше шести гектаров.

