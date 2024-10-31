Ефимов: Право на комплексное развитие территории в Зябликове выставят на торги

Право на редевелопмент неэффективно используемого участка в московском районе Зябликово выставят на аукцион, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По проекту здесь построят 26,95 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей», – пояснил он.



Как добавил Ефимов, ежегодный бюджетный эффект оценивают в 263 миллиона рублей. При этом реализация проекта позволит создать в городе около 660 рабочих мест.



Уточняется, что неэффективно используемый участок находится в пешей доступности от станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская». По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на нем намерены построить несколько общественно-деловых объектов, включая офисы, отделения банков, кафе и рестораны.



«На территории также разместят гостиницу на 120 номеров. Кроме того, проект предусматривает благоустройство территории и строительство новых дорог», – сказал он.



Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге столицы.



В рамках комплексного развития территорий в Москве возводят многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ.

