Ефимов: Право на комплексное развитие территории в Зябликове выставят на торги
Право на редевелопмент неэффективно используемого участка в московском районе Зябликово выставят на аукцион, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По проекту здесь построят 26,95 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадки оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей», – пояснил он.
Как добавил Ефимов, ежегодный бюджетный эффект оценивают в 263 миллиона рублей. При этом реализация проекта позволит создать в городе около 660 рабочих мест.
Уточняется, что неэффективно используемый участок находится в пешей доступности от станций метро «Зябликово» и «Красногвардейская». По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на нем намерены построить несколько общественно-деловых объектов, включая офисы, отделения банков, кафе и рестораны.
«На территории также разместят гостиницу на 120 номеров. Кроме того, проект предусматривает благоустройство территории и строительство новых дорог», – сказал он.
Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии четырех участков на востоке и юге столицы.
В рамках комплексного развития территорий в Москве возводят многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент в городе на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ.
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