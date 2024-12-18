Ефимов: Повышенные платежи при возведении коммерческих объектов отменили внутри ТТК
Девелоперов избавили от внесения повышенного инвестиционного платежа в пределах Третьего транспортного кольца. Это было сделано для поддержки столичных застройщиков, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«До принятия нововведений в первый год аренды земельного участка для строительства или реконструкции коммерческих объектов инвесторы вносили дополнительный повышенный платеж, размер которого зависел от площади здания. В 2019 году он был отменен за пределами Третьего транспортного кольца, а в 2024-м льгота распространилась на территорию всей столицы. Исключение составляют жилые проекты и гостиницы. Благодаря этому девелоперы смогут сократить расходы на возведение объектов, способствующих развитию столичной инфраструктуры и созданию дополнительных рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Повышенный инвестиционный платеж внутри Третьего транспортного кольца поэтапного отменялся на протяжении текущего года. Сначала в соответствующий перечень были внесены офисные комплексы, затем — здания с помещениями для страховой и банковской деятельности, торговые комплексы и гаражи.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, с 2019 года, после отмены платежа за строительство коммерческой недвижимости вне ТТК, данной возможностью воспользовались инвесторы, реализующие порядка 100 проектов — учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных объектов, логистических комплексов и промышленных предприятий, общая площадь которых превышает 4,5 млн «квадратов».
Введенной в текущем году новой мерой поддержки с апреля 2024 года воспользовались шесть инвесторов, которые реставрируют исторические строения, а также строят новые офисные здания суммарной площадью порядка 26,7 тысячи «квадратов».
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