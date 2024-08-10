Ефимов: «Потапово» станет первой наземной станцией метро с технологией отопления

Первой отапливаемой наземной станцией в московском метро, построенной по новой технологии, станет «Потапово», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Эта станция в составе Сокольнической линии метро находится в районе Коммунарка.

«На крыше станции «Потапово» смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью 2 мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года», — сказал Ефимов.

Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, большая площадь остекления станции позволит создавать интересные визуальные эффекты.

«Это обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, благодаря чему будут создаваться визуальные эффекты снаружи и внутри здания», – рассказал Загрутдинов.

С открытием «Потапово» 27 тысяч жителей Коммунарки получат метро в пешей доступности.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее провел технический пуск участка «красной» ветки метро от «Новомосковской» до «Потапово».

