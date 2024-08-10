Ефимов: «Потапово» станет первой наземной станцией метро с технологией отопления
Первой отапливаемой наземной станцией в московском метро, построенной по новой технологии, станет «Потапово», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Эта станция в составе Сокольнической линии метро находится в районе Коммунарка.
«На крыше станции «Потапово» смонтированы четыре вентиляционные установки общей мощностью 2 мегаватта. Они обеспечат обогрев платформы и вестибюлей в холодное время года», — сказал Ефимов.
Как отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, большая площадь остекления станции позволит создавать интересные визуальные эффекты.
«Это обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, благодаря чему будут создаваться визуальные эффекты снаружи и внутри здания», – рассказал Загрутдинов.
С открытием «Потапово» 27 тысяч жителей Коммунарки получат метро в пешей доступности.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее провел технический пуск участка «красной» ветки метро от «Новомосковской» до «Потапово».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: Российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ
- Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии после крушения пассажирского самолета
- Главу Сергиева Посада Акулова задержали за мошенничество и взятки в 15 млн рублей
- Мишустин утвердил новые обязанности для вице-премьеров
- В США заявили об обнаружении судна РФ возле Алеутских островов
- Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область
- МО: В Курской области российские танкисты заняли огневые позиции для ударов по ВСУ
- Умерла экс-глава YouTube Сьюзан Воджитски
- РКК открыл горячую линию по розыску людей в Курской области
- В Выборге начался фестиваль российского кино «Окно в Европу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru