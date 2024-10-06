Ефимов: Порядка 900 жителей ЗАО переедут в новые дома по программе реновации
Заселение двух новых домов по программе реновации ветхого жилья стартовало в районе Фили-Давыдково в Москве. Ключи от новых квартир с улучшенной отделкой получат жильцы пяти сносимых пятиэтажных домов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Фили-Давыдково началось переселение около 900 человек по программе реновации. Им предложены квартиры в двух новых жилых комплексах по адресам: улица Олеко Дундича, дома 29 и 31, корпус 1. Программа реновации в Фили-Давыдкове реализуется с 2018 года. Всего в районе новые квартиры получат более 21 тысячи жителей 119 старых домов», — добавил вице-мэр.
Возле новых жилых домов благоустроена прилегающая территория, а также установлены спортивные и детские площадки.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в двух новых домах 445 квартир. Станция «Филевский парк» Филевской линии метрополитена расположена в пешей доступности, также рядом находятся объекты социально-бытовой инфраструктуры. Всего в текущем году в ЗАО переданы семь новых домов под заселение в рамках программы реновации, отметил он.
Кроме того, в доме 31, корпус 1 по улице Олеко Дундича работает Центр информирования по переселению жителей.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что будут снесены корпуса 1, 2 и 3 дома 12 по улице Герасима Курина, а также дома 2 и 4 по улице Пивченкова.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в сентябре под заселение по программе реновации передали 11 новостроек.
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