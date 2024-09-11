Ефимов: Порядка 3300 км инженерных сетей уложили на первом участке Троицкой линии

Первый участок Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до станции «Тютчевская», который открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин, оснастили новейшими оборудованием и инженерными системами. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Инженерные системы и современное оборудование обеспечивают безопасность пассажиров и обслуживающего персонала столичного метрополитена и функционирование четырех новых станций Троицкой линии. Общая длина уложенных сетей и коммуникаций на пусковом участке составляет около 3,3 тысячи километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Новосибирска», – отметил вице-мэр.



Длина использованного при строительстве электрокабеля превысила 3100 километров. Также были проведены 22,5 километра воздуховодов и порядка 94 километров трубопроводов. Кроме того, были установлены более 92 тысяч единиц вспомогательного и основного инженерного оборудования.



Троицкая линия стала одним из крупнейших реализуемых проектов. Планируется, что ежедневный пассажиропоток на станциях первого участка новой ветки к 2029 году достигнет примерно 100 тысяч человек, добавил вице-мэр.

Удобны новые станции и для маломобильных пассажиров — на станциях установлены 11 лифтов, а также эскалаторное оборудование.



По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, больше всего кабелей и оборудования установлено на станции «Новаторская», где новая линия интегрируется в систему метрополитена — здесь есть пересадка на Большую кольцевую линию, а также соединительная линия с БКЛ для оборота поездов.



Длина новой линии превысит 43 километра, ожидается, что после полного запуска ежедневный пассажиропоток составит свыше 300 тысяч человек.

