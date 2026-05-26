Ефимов: Помощь при переезде по реновации с начала года получили более шести тысяч семей

С начала 2026 года более шести тысячам семей помогли с переездом по программе реновации, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город не только обновляет москвичам жилье и сопутствующую инфраструктуру, но и помогает новоселам с переездом, чтобы сделать его более легким и комфортным. Грузчики и транспорт предоставляются бесплатно, как одна из гарантированных мер поддержки участников программы. Чтобы воспользоваться услугой “Помощь в переезде”, достаточно оставить заявку на mos.ru или написать заявление в ближайшем Центре по информированию населения, расположенном на первом этаже новостройки», - рассказал Ефимов.

Так, всего за время действия программы город помог с перевозкой вещей более 67,5 тысячи семей.

В Департаменте градостроительной политики столицы уточнили, что с начала 2026 года за помощью в переезде чаще всего обращались жители Восточного и Юго-Восточного округа столицы – в каждом более 1000 семей. На севере и северо-западе Москвы грузчики помогли перевезти вещи свыше 1,8 тысячи семей. Так, гражданам бесплатно помогают в погрузке и перевозке мебели, а также в предоставлении транспорта.

Инструкция по переезду доступна в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. Там можно узнать о том, какие документы нужны, и посмотреть ссылки на полезные услуги, напомнили в Департаменте информационных технологий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.

