Ефимов: Поморскую улицу на северо-востоке Москвы расширят с двух до четырех полос
На северо востоке Москвы подходят к концу масштабные работы по строительству и обновлению дорожной сети — общая протяжённость участков составляет порядка трёх километров. Основной фронт работ сосредоточен в районе Отрадное, а также частично затрагивает Алтуфьевский район. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Столица уверенно удерживает лидирующие позиции в стране по темпам инфраструктурного строительства. Развитие дорожно транспортной сети в Москве напрямую связано с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Мы завершили реализацию одного из двух проектов развития улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы. Были реконструированы участки Поморской улицы, дублера Алтуфьевского шоссе и Проектируемого проезда № 4052. Также организовали круговое движение у автозаправочной станции и обновили дорожное покрытие под вторым Алтуфьевским путепроводом», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Сейчас на завершающей стадии — расширение Поморской улицы и Проектируемого проезда № 2257, параллельно ведётся строительство дороги вдоль путей Савеловского направления МЖД.
В числе ближайших задач — увеличение числа полос на Поморской улице с двух до четырёх, а также возведение нового участка Проектируемого проезда № 2176. Это позволит улучшить транспортную доступность и организовать удобный подъезд к остановочному пункту МЦД 1 «Дегунино».
Проект предусматривает не только дорожное строительство: в него заложено обустройство велодорожек и остановок общественного транспорта, а также переустройство инженерных сетей и комплексное благоустройство территории.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с начала текущего года в городе ввели в эксплуатацию свыше 60 километров новых дорог.
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