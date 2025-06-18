Ефимов: Помещения в доме Лансере стали доступны для покупки инвесторами
Предприниматели получили возможность выкупить четыре объекта недвижимости в историческом месте Красносельского района. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвесторы могут приобрести четыре помещения общей площадью около двух тысяч квадратных метров в доме Лансере в Милютинском переулке. Соответствующие объекты уже доступны для покупки на инвестиционном портале. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Новым владельцам предстоит провести реставрационно-восстановительные работы, а также использовать помещения в соответствии с охранным обязательством, чтобы обеспечить защиту архитектурного наследия столицы», – отметил вице-мэр.
Он добавил, что еще одно помещение станет доступно для выкупа в ближайшее время. Более подробную информацию о площади выставленных на торги зданий и транспортной доступности объекта сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
«Самое крупное из выставленных на торги помещений имеет площадь свыше 1,7 тысячи квадратных метров и занимает подвал восьмиэтажного жилого дома. Размеры трех остальных объектов варьируются от 72,6 до 129,3 квадратного метра. Здание находится на второй линии Бульварного кольца в трех минутах ходьбы от станции метро “Тургеневская”», – отметила она.
Она подчеркнула, что в таком районе развита общественно-деловая активность, а продающиеся помещения подойдут для открытия офиса, магазина или ресторанно-гостиничного бизнеса.
Заявки на участие в онлайн-аукционе принимаются до 10, 14 или 16 июля для разных лотов. Торги пройдут 22, 23 и 25 июля соответственно. Эту информацию рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Дом Лансере является постройкой в стиле «готический модерн». Его строительство в Москве начали в 1915 году, а закончили уже после Октябрьской революции. Объект признан частью культурного наследия столицы.
Все новости о выставляемых на торги помещениях столицы можно найти на городском инвестиционном портале. Изучить всю необходимую документацию о лотах и правилах торгов можно в специальном разделе «Имущество от города».
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