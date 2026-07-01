Ефимов: Поликлинику на 520 посещений в смену построят в Коммунарке

Современная детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 520 посещений в смену, появится на улице Гарсиа Лорки (район Коммунарка, НАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



Поблизости от будущей поликлиники находится станция метро «Прокшино».



«Город последовательно развивает инфраструктуру ТиНАО: здесь строят новые дороги, открывают станции метро, возводят необходимые социальные объекты. Так, в Коммунарке застройщик продолжает строительство здания поликлиники общей площадью свыше 7,5 тысячи квадратных метров. Объект высотой от трех до пяти этажей готов на 85%. Здесь появятся взрослая и детская поликлиники, молочно-раздаточный пункт. Завершить строительство планируется в текущем году, затем поликлиника будет передана в столичную систему здравоохранения», – добавил Ефимов.



Все блоки будут оборудованы отдельными входами, что позволит создать более комфортные условия, разделив потоки посетителей. Пересечение потоков пациентов и персонала будет минимальным, а в нужный кабинет можно будет попасть максимально быстро и удобно.



На всех этажах оборудуют санитарные комнаты, информационные стойки и зоны комфортного ожидания с мягкой мебелью. Для удобства перемещения по зданию предусмотрены лифты.



По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, в детском отделении предусмотрены молочно-раздаточный пункт, стоматологический кабинет, педиатрическая служба, прививочные кабинеты и зона здорового ребенка. Во взрослом отделении будут находиться кабинеты специалистов, массажа и физиотерапии, а также отделения лучевой и функциональной диагностики. Возле детского отделения будут расположены отапливаемая колясочная и игровая площадка.



Особое внимание социальной инфраструктуре уделяется по поручению столичного мэра Сергея Собянина.



В Мосгосстройнадзоре добавили, что здание поликлиники возводится с апреля 2024 года, было проведено девять выездных проверок.



Особое внимание уделяется пожаробезопасной и экологичной отделке интерьеров. Витражи и двери были спроектированы по требованиям пожарной безопасности, также на лестницах установят поручни на двух уровнях.



Кроме того, рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию. В качестве инвестора выступает ГК «А101».



Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

