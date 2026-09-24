Ефимов: Полигон для практики студентов будущего суперколледжа появится в Коммунарке

В Коммунарке создадут уникальный полигон для учебно-производственной практики студентов будущего суперколледжа, обучающихся по направлению «Строительство». Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Коммунарке планируется построить крупнейший в России суперколледж площадью свыше 113 тысяч квадратных метров. Здесь будут готовить специалистов по ряду ключевых направлений, среди которых строительство, промышленность, ИТ, транспорт, образование, креативные индустрии и гостеприимство, финансы и торговля. Объект более чем для 16,6 тысячи студентов оснастят современными лабораториями и оборудованием. В рамках направления «Строительство» учащиеся смогут на практике погрузиться в производственные процессы и получить навыки на уникальном учебно-производственном полигоне», – рассказал Ефимов.

По его словам, одновременно на полигоне смогут заниматься около 200 учащихся, а образовательный процесс будут обеспечивать более полусотни наставников, включая мастеров и инженерно-технических специалистов.

Новый учебно-производственный полигон позволит студентам детально освоить все этапы возведения объектов, сообщила пресс-служба столичного Градостроительного комплекса. Учебная зона расположится примерно в 600 метрах от ключевого здания суперколледжа. На этой территории возведут временные сооружения, включая складские помещения для инвентаря, заготовительный цех, административный штаб, зону для размещения спецтехники, а также сектор для прокладки внешних коммуникаций.

Глава Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров подчеркнул, что ключевое преимущество нового пространства площадью свыше 20 тысяч квадратных метров — воссоздание полноценной рабочей атмосферы. На специализированных участках студенты научатся организовывать стройплощадку, монтировать шпунтовые крепи, копать котлованы, заливать фундаменты, возводить несущие конструкции, перекрытия и кровлю. Также в программу войдут установка оконных и дверных блоков, монтаж внутренних систем и финишная отделка помещений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возведение других инфраструктурных объектов в Коммунарке — там запланировано строительство крытого футбольного манежа и универсального спортивного центра.

