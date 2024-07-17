Ефимов: Подсветка вывесок на фасадах зданий в Москве станет обязательной
Все вывески в Москве, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, должны будут подсвечиваться. Новые требования вводятся с 2025 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями», – отметил заммэра.
Активная работа по улучшению облика города ведется с 2011 года, напомнил Ефимов. Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, разработали правила для размещения вывесок в городе. Их обязательная подсветка к 1 января 2025 года – это следующий шаг.
На данный момент подсветка вывесок является необязательной. По словам Ефимова, нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток.
Также будут запрещены вывески с использованием ненормативной лексики.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рособрнадзор: 73% школьников, пересдававших ЕГЭ, повысили свой балл
- СМИ: Мужа Блиновской перевели служить под Урожайное в ДНР
- В ЕАО разрешили использовать региональный маткапитал на лечение детей
- Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз наладить каналы связи с Россией
- СМИ: В США не исключили новых попыток покушения на Трампа
- Минэнерго: Электроснабжение потребителей на юге России восстановлено
- Число вакансий в России для сотрудников из Африки выросло в десятки раз
- В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех пешеходов
- МЧС: В России за сутки на водоемах погибли 27 человек
- Новак: Во всех регионах Кавказа построят или реконструируют аэропорты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru