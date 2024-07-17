Ефимов: Подсветка вывесок на фасадах зданий в Москве станет обязательной

Все вывески в Москве, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, должны будут подсвечиваться. Новые требования вводятся с 2025 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переходный период в несколько месяцев позволит бизнесу в спокойном режиме привести конструкции в соответствие с новыми требованиями», – отметил заммэра.

Активная работа по улучшению облика города ведется с 2011 года, напомнил Ефимов. Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина улицы освободили от избыточной и навязчивой рекламы, разработали правила для размещения вывесок в городе. Их обязательная подсветка к 1 января 2025 года – это следующий шаг.

На данный момент подсветка вывесок является необязательной. По словам Ефимова, нововведение улучшит качество городской среды, повысит комфорт и безопасность граждан в темное время суток.

Также будут запрещены вывески с использованием ненормативной лексики.

