Ефимов: Подпорные стены путепровода между улицами 8 Марта и Приорова готовы на 70%

В Москве продолжается строительство путепровода через пути МЦД-2, который обеспечит переход между улицами 8 Марта и Приорова — готовность подпорных стен достигла 70%. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возведение отдельно стоящих транспортных сооружений через железные дороги – одно из приоритетных направлений дорожно-мостового строительства на ближайшие годы. Это позволяет создавать протяженные транспортные связи, которые значительно сокращают перепробег транспорта за счет повышения связанности территорий, ранее разделенных путями. В районе Коптево продолжаем реализацию такого проекта – возводим путепровод через МЦД-2 на участке продления улицы Приорова», — сообщил он.

По его словам, специалисты проводят комплексные работы по устройству дорожной одежды и прокладке инженерных коммуникаций. С двух сторон от путей идет монтаж подпорных стен сооружения, на улице Приорова он завершен на 80%, на улице 8 Марта — на 70%. Общая готовность проекта составляет 20%, а основные работы планируется завершить в 2028 году, добавил Ефимов.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков указал, что помимо дорожной сети, в районе появится подземный пешеходный переход через пути электричек на улице Академика Ильюшина, что свяжет прилегающие районы с Тимирязевским парком.

Всего планируется строительство и обновление около 3,5 километра дорог. Это расширит транспортные связи сразу трех северных районов — Коптево, Аэропорта и Савеловского. Новый маршрут станет частью будущего дублера Ленинградского кольца, связующего звена между Третьим транспортным кольцом и Северо-западной хордой в обход магистрали.

За ходом работ следит Мосстройнадзор. Специалисты «Контроля Москвы» провели четыре выездные проверки на объекте с октября 2025 года. Они оценили, насколько график строительства соответствует утвержденным документам.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил о строительстве дороги между районами Крюково и Силино.

