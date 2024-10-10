Ефимов: Подъездная дорога к образовательному комплексу в ТиНАО почти завершена

Строители заканчивают возведение подъездной автодороги к детсаду и школе в микрорайоне В Троицка (ТиНАО). Образовательные учреждения были построены за счет бюджета Москвы, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Подъездная автодорога к объектам образования в микрорайоне В города Троицка проходит от улицы Полковника Милиции Курочкина до Октябрьского проспекта. Ее протяженность составляет 1,3 километра. Также в рамках проекта оборудуют три подземных пешеходных перехода. Они свяжут образовательные учреждения с жилыми кварталами и остановками городского транспорта, обеспечат безопасность и комфорт. Объект планируется достроить до конца года», — отметил вице-мэр.



Кроме того, проектом предусмотрено возведение двух пешеходных переходов длиной 27 и 28 метров методом прокладывания тоннеля в насыпи дорожной одежды. Еще один подземный переход длиной 40 метров оборудуют пандусами и лифтами для маломобильных москвичей.



Также самый длинный переход оборудуют охранно-пожарными сигнализациями, электрическими системами автоматического снегоудаления, отоплением и вентиляцией. На всех трех переходах смонтируют освещение с автоматическим управлением, нанесут на стены антивандальное покрытие, а также облицуют тоннели и лестничные сходы гранитной плиткой.



По словам главы столичного Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, на объекте ведутся установка оборудования и пусконаладочные работы, а также монтаж коммуникаций и отделочные работы.



В новой школе смогут учиться 2100 детей, а детсад готов принять до 350 воспитанников. Рядом с образовательными учреждениями находится паркинг на 66 машино-мест.



Согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина, качеству дорожных работ уделяется пристальное внимание. Так, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что инспекторы комитета оценивают количество и толщину слоев дорожной одежды, коэффициент водонасыщения асфальтобетона и класс бетона по прочности на сжатие.



В соответствии с адресной инвестиционной программой города Москвы до конца 2026 года в ТиНАО планируется построить еще около 100 километров автомобильных дорог.

