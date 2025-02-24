Ефимов: Под Москвой-рекой проведут новый тоннель Рублево-Архангельской линии

Под руслом Москвы-реки пройдет новый перегонный тоннель между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Общая протяженность тоннеля составит около 2,4 километра, из которых примерно 150 метров пройдет под Москвой-рекой. Работы будут вестись в сложных гидрогеологических условиях на глубине от 14 до 24 метров», – отметил заместитель мэра.



Он рассказал, что во время проходки запланированы технологические остановки ТПМК для регламентного осмотра и замены режущего инструмента. По словам Ефимова, щит «Натали» должен пройти тоннель за 15 месяцев, при этом, уже треть тоннелей будущей Рублево-Архангельской линии проложена.



По словам главы столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, строителям предстоит изъять порядка 100 тысяч кубометров грунта.



Рублево-Архангельская линия обеспечит инфраструктурой метрополитена динамично развивающуюся территорию на западе столицы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро.

