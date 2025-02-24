Ефимов: Под Москвой-рекой проведут новый тоннель Рублево-Архангельской линии
Под руслом Москвы-реки пройдет новый перегонный тоннель между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Общая протяженность тоннеля составит около 2,4 километра, из которых примерно 150 метров пройдет под Москвой-рекой. Работы будут вестись в сложных гидрогеологических условиях на глубине от 14 до 24 метров», – отметил заместитель мэра.
Он рассказал, что во время проходки запланированы технологические остановки ТПМК для регламентного осмотра и замены режущего инструмента. По словам Ефимова, щит «Натали» должен пройти тоннель за 15 месяцев, при этом, уже треть тоннелей будущей Рублево-Архангельской линии проложена.
По словам главы столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, строителям предстоит изъять порядка 100 тысяч кубометров грунта.
Рублево-Архангельская линия обеспечит инфраструктурой метрополитена динамично развивающуюся территорию на западе столицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Концерт Кадышевой отменили в Ульяновске из-за плохого самочувствия певицы
- СМИ: Зеленский накричал на главу минфина США в Киеве
- На «СПБ Бирже» произошел сбой в работе средств проведения торгов
- СМИ: Ефремов сорвал свое УДО из-за смартфона
- ВСУ нанесли артиллерийский удар по центру Горловки
- В Петербурге произошел пожар в корпусе военно-медицинской академии
- В Киев прибыли главы Еврокомиссии и Евросовета
- Фильм «Пророк» занял первую строчку в кинопрокате вторую неделю подряд
- В Рязанской области загорелось предприятие после падения обломков БПЛА
- Юра Борисов не смог завоевать премию Гильдии киноактеров США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru