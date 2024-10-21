Ефимов: Почти пять тысяч планов участков для возведения соцобъектов выдали с начала года

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) оформил почти пять тысяч градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры с начала 2024 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, повышению ее качества и доступности. Так, с января по сентябрь текущего года Москомархитектура выдала свыше 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для социальных объектов», – отметил Ефимов.

По его словам, свыше 4,4 тысячи градостроительных планов предназначены для участков под возведение школ, детских садов, объектов спорта и медучреждений. Еще 440 градостроительных планов выдали для культурных центров. Так, в этом году выпустили на 63% больше градостроительных планов для реализации соцпроектов, чем в прошлом году.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что больше всего документов было оформлено на строительство школ и детских садов. Их количество превысило 1,1 тысячи. Почти 700 раз обратились за утверждением решений по размещению физкультурно-оздоровительных комплексов, спортклубов и бассейнов.

