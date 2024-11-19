Ефимов: Почти два километра дорог появится на юге Москвы
Строители возведут и реконструируют улично-дорожную сеть от Проектируемого проезда № 5108 до Медынской улицы (Бирюлево Западное, ЮАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль Проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство Проектируемого проезда № 4014 протяженностью более километра. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении Проектируемого проезда № 4014 с Медынской улицей и Проектируемым проездом № 5108», – отметил вице-мэр.
По Проектируемому проезду № 4014 будет организовано движение в две полосы в каждом направлении. На перекрестке будет организована дополнительная полоса для движения.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, по проекту также построят проезд внутреннего пользования, организуют велодорожную сеть и возведут наземные пешеходные переходы.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки улично-дорожной сети для строительства улицы в районе Бирюлево Западное.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru