Ефимов: Почти 8,3 тысячи машино-мест приобрели жители Москвы у города в 2024 году

Жители Москвы приобрели у города почти 8,3 тысячи мест под парковку в 2024 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, машино-места пользуются высоким спросом среди горожан, а также столичных компаний.

«Город предлагает различные варианты: многоуровневые отдельно стоящие гаражные комплексы, подземные паркинги жилых домов. Так, по итогам 2024 года москвичи купили парковочные места в 10 административных округах. С января по декабрь было заключено около 8,3 тысячи договоров купли-продажи объектов для хранения транспорта площадью свыше 127,8 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего мест под стоянку автомобиля было приобретено москвичами на юго-востоке города – почти 2 тысячи. На втором месте ЮЗАО, на третьем – ЗАО.

Вся информация по приобретению машино-мест в Москве на электронных торгах содержится на Инвестиционном портале Москвы. Там также можно подать заявку на участие в осмотре, выставляемых на торги объектов. В настоящее время на Инвестпортале доступно более 800 различных предложений.

