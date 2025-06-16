Ефимов: Почти 70 уникальных гостиничных номеров появились в Москве по льготе
В рамках программы льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» в Москве за 3,5 года создали почти 70 гостиничных номеров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год» для гостиничного бизнеса работает в Москве с 2022 года. Благодаря ей в столице появилось почти 70 уникальных гостиничных номеров разной категории и площади. Работающие по программе льготной аренды трех- и четырехзвездочные отели активно принимают гостей», – рассказал он.
Ефимов уточнил, что на сегодняшний день ремонтные работы завершились в четырёх гостинцах, которые уже открыты для постояльцев.
Город по программе льготной аренды выставляет здания для размещения гостиниц на специальные торги, а с победителем аукциона Москва заключает договор аренды на 20 лет. Инвестор обязуется сначала отремонтировать недвижимость, затем оснастить отель. При этом не менее 75% общей площади должно состоять из номерного фонда.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что программа «1 рубль за квадратный метр в год» относительно молодая и существует только 3,5 года. Однако с 2023 года уже заработали две трехзвездочные гостиницы на улицах Мироновской и Зацепе, а в 2024 году открылся отель на Электрозаводской улице категории три звезды и гостиница в Товарищеском переулке, что позволило увеличить номерной фонд в два раза.
Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов поделился, что совместная работа города и участников программы помогает привлечь дополнительные инвестиции в данный вид коммерческой недвижимости.
Так, в прошлом году Москва приняла 26 миллионов человек, что стало рекордным показателем. Информацию по актуальным предложениям от города и инвестиционным программам можно посмотреть на Инвестиционном портале Москвы.
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