Ефимов: Почти 4000 жителей Бабушкинского района Москвы получили жилье по реновации

Около 4000 жителей 31 старого дома (больше 25% от плана) в Бабушкинском районе (СВАО) оформили документы на новые квартиры по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



«Более четверти участников программы реновации в Бабушкинском районе уже заключили договоры на комфортное жилье в новостройках. Равнозначные квартиры в современных комплексах получили почти четыре тысячи человек. Первыми новоселами здесь стали жители четырех пятиэтажек на улицах Осташковской и Летчика Бабушкина. Предложения равнозначного жилья они получили от города в июне 2018 года. Сейчас уже переехали или продолжают переезжать жители 31 дома», – добавил Ефимов.



Переселение удается ускорить благодаря качеству предоставляемой недвижимости и организованному процессу оформления документов. Чаще всего новые квартиры просторнее старого жилья, в них уже выполнен ремонт. Также рабочие благоустраивают и озеленяют прилегающие территории.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, больше всего жителей района (свыше 1600) переехали в новые дома на Радужной и Осташковской улицах в 2023 году. К переселению приступили более 4900 жителей района. В оформлении документов москвичам помогают специалисты Департамента городского имущества.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации. Он также рассказал о постройке в Щербинке по программе реновации трехсекционного 11-этажного ЖК с использованием технологии объемно-блочного домостроения.



Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

