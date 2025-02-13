Ефимов: Почти 370 участков для ИЖС выкупили москвичи у города с 2020 года

Москва заключила с 2020 года договоры купли-продажи 368 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) со столичными жителями как без проведения аукционов, так и по итогам торгов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Индивидуальное жилищное строительство в Москве – это возможность жить в собственном доме и при этом пользоваться детскими садами и школами, торговыми центрами, развитой транспортной сетью и другой инфраструктурой мегаполиса. За пять лет по результатам аукционов и без проведения торгов граждане приобрели у столицы 368 земельных участков для ИЖС общей площадью более 48 гектаров. Таким образом они получили возможность построить около 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Из общего числа участков около 150 были оформлены физическими лицами в собственность в 2024 году», — заявил вице-мэр.

Земельные участки находятся в восьми административных округах. Больше всего земли для ИЖС выкупили москвичи в Троицком административном округе (около 270 участков совокупной площадью свыше 35,6 га), здесь будет построено порядка 142,3 тысячи «квадратов» недвижимости, заявил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Для покупки участка нужно подать заявку в Департамент городского имущества, после чего будет опубликовано извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Договор купли-продажи будет оформлен, если другие заявления не поступят в течение 30 дней, в противном случае будет проводиться электронный аукцион. Начальная цена объекта соответствует кадастровой стоимости, а все процедуры проводятся в онлайн-формате.

Участвовать в аукционах смогут только физлица, информация о лотах находится на Инвестиционном портале Москвы. Торги организует столичный Департамент по конкурентной политике.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей отвечает целям нацпроекта «Экономика данных».

