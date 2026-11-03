Ефимов: Почти 3300 москвичей получили квартиры по реновации в Новогирееве

Порядка 3300 жителей района Новогиреево заключили договоры на получение квартир в новых домах по программе реновации ветхого жилья. Программа реализуется в районе с октября 2023 года. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«В октябре 2023-го город направил предложения комфортного жилья в доме 25/27 на Свободном проспекте жителям двух соседних пятиэтажек. В следующем году они были полностью расселены. Позднее в районе построили еще пять жилых комплексов для участников программы реновации, в том числе один передали под заселение осенью 2026 года. Это дом 12 на Свободном проспекте, в котором получил квартиру 300-тысячный участник программы реновации, приступивший к переселению. В настоящее время в районе полностью расселены 17 старых домов, новоселами стали около 3,3 тысячи москвичей», – добавил Ефимов.

Всего в районе переедут в новые дома порядка 16100 горожан из 72 сносимых зданий. В октябре 2026 года осмотр нового жилья начали около 1100 жителей Новогиреева. По окончании оформления документов жильцы могут сразу переехать в новые квартиры. Специалисты Департамента городского имущества Москвы помогают будущим новоселам заключать договоры, а через суперсервис «Переезд по программе реновации» можно оперативно записаться на прием.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Он также заявил, что на продолжение реализации программы в бюджете предусмотрено 1,2 трлн рублей на три года.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

