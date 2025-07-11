Ефимов: Почти 2800 москвичей начали переселение по программе реновации

Порядка 2800 жителей Москвы начали переселение в равнозначные квартиры в восьми жилых комплексах, которые расположены в шести столичных административных округах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В восемь современных жилых комплексов, построенных по программе реновации в шести округах столицы, с мая поэтапно переселяются жители 23 старых домов. Из них по четыре находятся в районах Косино-Ухтомский, Хорошево-Мневники, Царицыно и в Троицке, по два – в Бирюлеве Восточном, Западном Дегунине и Котловке. Еще один расселяемый дом расположен в Дмитровском районе. Таким образом, город предоставит комфортное жилье почти 2,8 тысячи москвичей», – отметил вице-мэр.

Новые ЖК построили по принципу безбарьерной среды. На нежилых первых этажах находятся аптеки, пункты выдачи заказов, кафе, магазины и другие социально-бытовые объекты. Также рабочие благоустроили и озеленили прилегающие территории.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Екатерины Соловьевой, письма с предложениями равнозначного жилья получили примерно 2500 жителей 21 сносимого здания, они начали осмотр новых квартир. Еще 300 проживающих в двух домах москвичей получат письма в середине июля. В каждой квартире выполнена готовая улучшенная отделка, отметила она. Жители смогут получить консультации в центрах информирования на первых этажах новых домов.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что всего в восьми новых домах находятся свыше 1600 квартир. В подъездах находятся помещения для велосипедов, колясочные, комнаты для консьержей и лифты. Закрытые дворы обеспечивают безопасность жильцов. Кроме того, москвичи могут воспользоваться услугами сервиса «Помощь в переезде», где доступна подробная инструкция.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2025 году владельцами квартир по программе реновации стали 18 тысяч москвичей. Градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

