Ефимов: Почти 2000 москвичей получили новые квартиры в СЗАО за лето

За три летних месяца 2026 года почти две тысяч жителей Москвы подписали договоры на новое жилье в рамках переселения по программе реновации на северо-западе города. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Летом квартиры в новостройках по программе реновации на северо-западе столицы получили почти две тысячи москвичей из 31 старого дома. Это самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами с начала реализации программы в округе», — отметил он.

По его словам, в 2025-м году таких переселенцев было примерно на 40% меньше. Этим летом более 700 участников оформили документы на переезд в Митине и Северном Тушине, а еще почти 500 оценили комфортное жилья появилось в Южном Тушине, Хорошево-Мневниках, а также Покровском-Стрешневе.

Уточняется, что участники программы получили от города жилплощадь с улучшенной отделкой, ремонтом, сантехникой, розетками и осветительными приборами.

На данный момент в процессе заключения договоров находится более 1,3 тысячи москвичей. Они получают помощь от Департамента городского имущества. Его специалисты сопровождают собственников с начала осмотра предлагаемого жилья до окончательного подписания соглашения. Сотрудники ведут свою работу в центрах информирования на первых этажах заселяемых жилых комплексов. Эти данные сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Она была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также отметил, что в августе в Москве запустили вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.

