Ефимов: Почти 20 искусственных дорожных сооружений построили за счет города

В 2025году в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы было построено почти 20искусственных дорожных сооружений, включая автомобильный мост Академика Королёва и путепровод через основной ход Северо‑Западной хорды в направлении Рублёвского шоссе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что ключевая задача программы — формирование комфортной городской среды за счёт повышения доступности и проницаемости городских территорий.

«Создание полицентричного города с высокой транспортной связностью возможно прежде всего за счет возведения искусственных дорожных сооружений. В 2025 году было построено 18 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов. Среди них – мост Академика Королева и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе. К концу 2028 года планируется возвести еще 47 искусственных сооружений», – отметил Ефимов.

Мост Академика Королёва обеспечил прямую связь между Шелепихинской набережной и Филёвской поймой. Благодаря этому сооружению улучшилось транспортное обслуживание около 500тысяч жителей четырёх столичных районов, появился дополнительный выезд из Филёвского Парка на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе, а перепробег транспорта сократился на три километра.

В августе завершилось строительство транспортной развязки у станции метро «Корниловская», включавшей три искусственных сооружения: два путепровода со съездами с Калужского шоссе (к станции метро «Корниловская» и агрокластеру «ФУД СИТИ»), а также путепровод на пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Проект существенно повысил транспортную связность района Коммунарка, где проживает более 170тысяч человек. Новый прямой съезд с Калужского шоссе позволил автомобилистам экономить время в пути — оно сократилось с20 до 5минут.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что возведение искусственных сооружений остаётся одним из приоритетных направлений при формировании транспортного каркаса столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет повышенное внимание качеству работ на объектах дорожно‑транспортной инфраструктуры.

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, ведомство оформило разрешения на ввод дорожных объектов в эксплуатацию. В ходе реализации проектов инспекторы провели более 80выездных проверок, чтобы убедиться в соответствии работ проектной документации.

Ранее Сергей Собянин представил планы по строительству дорог на 2026 год.

