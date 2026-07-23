Ефимов: Почти 170 жителей Щербинки начали осмотр квартир по программе реновации

Почти 170 москвичей из старых домов приступили к осмотру своих будущих квартир по программе реновации в здании на улице Чапаева в Щербинке. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Щербинке Новомосковского административного округа под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: улица Чапаева, дом 4. Она стала вторым жилым комплексом, заселяемым в районе по программе», — сообщил он.

По его словам, все участники программы получат равнозначные квартиры в жилом комплексе, а всего в районе планируется расселить 60 домов. Новое жилье получат почти две тысячи семей, добавил Ефимов.

Первый этаж объекта отдан под нежилые помещения социально-бытовой инфраструктуры: аптеки, магазины, кафе и досуговые центры. Пять из 140 квартир в новостройке оборудованы для маломобильных граждан. В центре информирования по переселению, который временно размещен на свободной площади первого этажа дома, можно обратиться за помощью в заключение договора на равнозначное жилье. Там же и на портале mos.ru доступна услуга «Помощь в переезде», которая позволит новоселам бесплатно получить транспорт и заказать грузчиков для переезда.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что в новый объект заселятся жители домов 14, 16 и 18 по улице Мостотреста, а им оказывают помощь сотрудники Департамента городского имущества.

Подготовиться к переезду также поможет общая инструкция, которая доступна на сайте mos.ru. Суперсервис "Переезд по программе реновации" позволяет узнать, как именно все организовать, получить информацию о необходимых документах, также настроить инструкцию под конкретную ситуацию.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил, что в районе Щербинка возвели трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с применением технологии объемно-блочного домостроения.

