Ефимов: Почти 167 тысяч человек стали правообладателями жилья по реновации
За все время программы реновации правообладателями нового жилья стали москвичи из 1069 старых домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Более чем за семь лет реализации программы реновации права на новое жилье получили около 166,9 тысячи москвичей. Им предоставлены квартиры в 323 новостройках. Ранее участники программы проживали в 1069 старых домах, свыше 800 из которых уже полностью расселены. Большая часть из них снесена, на месте демонтажа ведется строительство 115 новостроек с сопутствующей инфраструктурой», – сказал он.
Столица предоставляет участникам программы реновации квартиры с таким же количеством комнат, как и в их старом жилье. Вместе с тем общая площадь квартир больше благодаря просторным кухням и коридорам. Отделка помещений выполняется по единому стандарту, утвержденному московским правительством.
По словам главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, с начала программы реновации больше всего договоров на новые квартиры (свыше 30,2 тысячи) заключили жители юго-востока города. На востоке Москвы правообладателями стали более 26,5 тысячи человек, на западе – свыше 20,5 тысячи горожан. Гаман подчеркнул, что всем им предоставлено комфортное жилье в современных кварталах с продуманной инфраструктурой.
Руководитель Департамента градостроительный политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что после окончания расселения старые дома будут демонтированы, на их месте построят новые жилые комплексы с инфраструктурой. За все время реновации было демонтировано порядка 500 старых зданий, на месте сноса возвели 25 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки. Программа была утверждена в августе 2017 года и затронула порядка миллиона москвичей. По реновации предусмотрено расселение 5176 домов. Только за прошлый год в городе передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В WhatsApp появилась текстовая расшифровка голосовых сообщений
- СМИ: Хакеры RaHDit опубликовали данные об украинцах с ВИЧ, которых могут мобилизовать
- СМИ: Apple готовит масштабное обновление Siri
- Открытие катка на ВДНХ в Москве перенесли из-за теплой погоды и дождя
- Основы российской государственности планируют изучать в детских садах
- Четыре человека пострадали в Москве из-за сильного ветра
- Экономист Балынин: У 69,5% россиян высокие доходы
- Над Брянской областью уничтожили два беспилотника ВСУ
- СМИ: ФНС ликвидировала компанию рэпера Miyagi
- Рейс Москва-Наманган вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru