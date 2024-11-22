Ефимов: Почти 167 тысяч человек стали правообладателями жилья по реновации

За все время программы реновации правообладателями нового жилья стали москвичи из 1069 старых домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Более чем за семь лет реализации программы реновации права на новое жилье получили около 166,9 тысячи москвичей. Им предоставлены квартиры в 323 новостройках. Ранее участники программы проживали в 1069 старых домах, свыше 800 из которых уже полностью расселены. Большая часть из них снесена, на месте демонтажа ведется строительство 115 новостроек с сопутствующей инфраструктурой», – сказал он.



Столица предоставляет участникам программы реновации квартиры с таким же количеством комнат, как и в их старом жилье. Вместе с тем общая площадь квартир больше благодаря просторным кухням и коридорам. Отделка помещений выполняется по единому стандарту, утвержденному московским правительством.



По словам главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, с начала программы реновации больше всего договоров на новые квартиры (свыше 30,2 тысячи) заключили жители юго-востока города. На востоке Москвы правообладателями стали более 26,5 тысячи человек, на западе – свыше 20,5 тысячи горожан. Гаман подчеркнул, что всем им предоставлено комфортное жилье в современных кварталах с продуманной инфраструктурой.



Руководитель Департамента градостроительный политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что после окончания расселения старые дома будут демонтированы, на их месте построят новые жилые комплексы с инфраструктурой. За все время реновации было демонтировано порядка 500 старых зданий, на месте сноса возвели 25 домов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки. Программа была утверждена в августе 2017 года и затронула порядка миллиона москвичей. По реновации предусмотрено расселение 5176 домов. Только за прошлый год в городе передали под заселение 59 новостроек и обеспечили переселение свыше 47 тысяч человек.

