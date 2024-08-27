Ефимов: Почти 160 тысяч москвичей заключили договоры на квартиры в рамках реновации

Правообладателями жилья в новостройках за семь лет действия программы реновации в Москве стали 158 тысяч человек, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Еще более 11 тысяч человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда. Из общего числа правообладателей более 127 тысяч человек ранее проживали в 760 старых домах, которые уже полностью расселены», – пояснил он.

Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшее число новых квартир было сдано на юго-востоке столицы.

«Почти 29,4 тысячи горожан, на востоке квартиры получили более 22,5 тысячи москвичей», – сказал он.

Программа, утвержденная в 2017 году, предоставила горожанам возможность проживать в районах с развитой инфраструктурой.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что под строительство по реновации подобрано еще восемь площадок. Он также поручил в два раза ускорить темпы реализации программы.

В рамках реновации намеренны расселить более пяти тысяч домов. За 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек.

При этом Москва остается лидером среди регионов по темпам строительства. В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода объектов в эксплуатацию в городе вырос вдвое.

