Ефимов: Почти 160 тысяч москвичей заключили договоры на квартиры в рамках реновации
Правообладателями жилья в новостройках за семь лет действия программы реновации в Москве стали 158 тысяч человек, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Еще более 11 тысяч человек осматривают предложенное столицей жилье и оформляют документы для переезда. Из общего числа правообладателей более 127 тысяч человек ранее проживали в 760 старых домах, которые уже полностью расселены», – пояснил он.
Как добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшее число новых квартир было сдано на юго-востоке столицы.
«Почти 29,4 тысячи горожан, на востоке квартиры получили более 22,5 тысячи москвичей», – сказал он.
Программа, утвержденная в 2017 году, предоставила горожанам возможность проживать в районах с развитой инфраструктурой.
Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что под строительство по реновации подобрано еще восемь площадок. Он также поручил в два раза ускорить темпы реализации программы.
В рамках реновации намеренны расселить более пяти тысяч домов. За 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек.
При этом Москва остается лидером среди регионов по темпам строительства. В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем ввода объектов в эксплуатацию в городе вырос вдвое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Илон Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
- Певица Мэрайя Кэри в один день потеряла мать и сестру
- В России автомобильные аптечки подорожали на 28%
- Фигуристку из академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг
- Кириллов: ВСУ готовят к применению западного химоружия
- Эвакуированным жителям Воронежской области разрешили вернуться в свои дома
- В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей
- В Пакистане четыре человека погибли из-за нападения смертника
- ВС России отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню
- Генерала МЧС России обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru