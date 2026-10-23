Ефимов: Почти 14 тысяч москвичей получили жилье по программе реновации за III квартал

Около 14 тысяч москвичей стали обладателями квартир по программе реновации в третьем квартале 2026 года, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Документы на равнозначное жилье оформили жители 335 ветхих домов.

«Больше всего правообладателей нового жилья прибавилось в сентябре — около 6,2 тысячи. Это на 70% больше, чем в июле, когда договоры на недвижимость в современных жилых комплексах заключили свыше 3,6 тысячи участников переселения, и почти на 50% больше, чем в августе. В последний месяц лета документы для переезда оформили около 4,2 тысячи человек. Будущие новоселы получили квартиры с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новое жилье участникам программы предоставляется в тех же районах, где располагаются их прежние дома. Исключение — Зеленоград и ТиНАО, где переезд ведется в границах округов.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, чаще всего документы оформляли в трех округах: на востоке договоры заключили почти 2,6 тысячи человек, на юго-востоке — около 2,2 тысячи, на северо-западе — почти две тысячи.

Она добавила, что переселение в новые жилые комплексы идет поэтапно, чтобы у специалистов была возможность уделить время каждой семье, а у будущих новоселов был выбор наиболее удобных для них даты и времени осмотра будущих квартир.

Программа реновации в Москве действует с 2017 года. В рамках проекта расселят более миллиона столичных жителей из более чем пяти тысяч ветхих домов.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Также он встретился с новоселами по программе реновации в Новогирееве.

