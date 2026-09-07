Ефимов: Почти 1,2 тысячи горожан приступили к переселению по реновации в Люблино

В районе Люблино продолжается переселение по программе реновации: порядка 1,2 тысячи жителей девяти старых пятиэтажек на улицах Судакова, Таганрогской, Армавирской и Краснодарской получили предложения квартир в новом жилом комплексе на Краснодонской улице, 20, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Таким образом, в районе Люблино число зданий, жители которых переехали или находятся в процессе переселения, достигло 83. Это составляет уже более половины от общего количества адресов, включенных в программу реновации в Люблине. Правообладателями комфортного жилья здесь стали уже около 12,7 тысячи человек. Всего новые квартиры в районе получат более 29,7 тысячи москвичей из 152 старых зданий», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Осмотр квартир начался 7 сентября: первыми к нему приступили примерно 450 жителей дома 6 на Армавирской и домов 28/15 и 30 на Краснодарской. Через неделю к ним присоединятся ещё более 340 человек из двух четырёхэтажек на Краснодарской и дома 25, корпус 2, на Судакова. С 21 сентября начнут выбирать жильё 380 горожан из домов 17, 19 и 21 на Таганрогской. Поэтапный график, как отметила руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва, поможет избежать очередей: каждая семья может забронировать удобную дату и время осмотра, а затем и подписания договора через суперсервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Жильцы переезжают в привычный район: старые дома находятся поблизости от нового комплекса, так что социальная и транспортная инфраструктура им хорошо знакома. Рядом — школы, детские сады, спортивные секции, поликлиники, стоматология, магазины. Ближайшая станция метро — «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии, а также одноимённая станция МЦД-2.

Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает снос 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил ускорить её реализацию вдвое. В августе была запущена вторая очередь завода префаб-конструкций: благодаря ей доля элементов заводской готовности должна вырасти с 20 до 50%, а в перспективе — до 70%.

