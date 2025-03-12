Ефимов: Почти 100 домов по программе реновации возводят с помощью префаб-технологий

В Москве с помощью префаб-технологий строят 99 новостроек, что позволяет сократить срок строительства в половину. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что площадь жилья в таких новостройках составит более двух миллионов квадратных метров.

«Благодаря новому методу строительства сроки возведения жилых комплексов сокращаются на 30–50%, а трудозатраты уменьшаются в два-три раза. Это позволяет модернизировать строительный процесс, уходя от ручного труда к высокотехнологичному конвейерному производству», – объяснил Ефимов.

Квартиры в новостройках по программе реновации предоставляют сразу с готовой улучшенной отделкой, что дает москвичам возможность сразу переехать в новые квартиры.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что для постройки домов с применением префаб-технологий, элементы зданий изготавливаются на индустриальном производстве, а затем в готовом виде привозятся на строительную площадку. Так, сегодня в Юго-Восточном административном округе стоятся 29 таких домов, а на востоке Москвы – 26.

Ранее о применении подобной технологии при строительстве жилья по реновации рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

