Ефимов: По реновации в районе Люблино под переселение передано уже 20 новостроек
С момента старта программы реновации в столичном районе Люблино новое жильё получили свыше четырёх тысяч семей, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, переселение в Люблине запустили в 2021 году: тогда участникам программы предложили квартиры в новостройках на Люблинской и Краснодонской улицах.
«Сейчас жителям под заселение передано 20 жилых комплексов. В них переехало более четырех тысяч семей. Всего по программе реновации в районе Люблино планируется расселить 152 дома, что позволит обеспечить новым жильем около 10,3 тысячи семей», – добавил Ефимов.
Для помощи участникам программы работает Центр информирования по переселению — он расположен на первом этаже одной из новостроек. Там москвичи могут получить консультации по всем вопросам переезда и заказать услуги суперсервиса «Переезд по программе реновации».
Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, в новых жилых комплексах Люблино оборудовано свыше 5,6 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой. Общая жилая площадь этих помещений превышает 325 тысяч квадратных метров.
Инфраструктура домов продумана для удобства жителей: установлены лифты, предусмотрены комнаты для консьержей, а также специальные помещения для хранения колясок и велосипедов.
Чтобы сделать переезд максимально комфортным, город организовал бесплатную помощь с транспортировкой и погрузкой вещей. Этой возможностью через сервис «Помощь в переезде» воспользовались около 3,5 тысячи москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в районе Коптево благодаря программе реновации новую квартиру получит каждый четвёртый житель.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. По поручению Собянина темпы её реализации планируется увеличить вдвое.
