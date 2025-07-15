Ефимов: По реновации в Москве расселили 115 домов в первом полугодии 2025 года

С января по июнь текущего года в Москве в рамках программы реновации ветхого жилья было расселено 115 домов из 5176 зданий, которые включены в программу. Их жильцы получили ключи от новых квартир, в которых выполнена готовая улучшенная отделка, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По итогам первого полугодия полностью расселили 115 домов старого жилого фонда. Больше всего зданий освободили в Восточном административном округе, там в новые квартиры переехали жители 33 домов. Еще 20 – на юго-востоке и 16 – на западе столицы. После расселения дома, включенные в программу реновации, демонтируют. На месте сноса возводят новое жилье с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями», — отметил вице-мэр.



Всего в новые квартиры переедут около миллиона москвичей.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, больше всего — 12 зданий — было расселено в Гольянове. Всего расселение в первом полугодии 2025 года затронуло 42 района Москвы. В рамках сервиса «Помощь в переезде» москвичам бесплатно предоставляются грузчики и автомобиль.



В 115 расселенных домах проживали порядка 19,2 тысячи человек. Так, добавила министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в ВАО в новые квартиры переехали около 5700 москвичей, в ЮВАО — порядка 3900 горожан, в ЗАО — 2500 столичных жителей. Все они получили квартиры в тех же районах. «Исключением стали Зеленоград и ТиНАО, где переселение ведется в пределах округа», – пояснила Соловьева.



По данным столичного Департамента информационных технологий, в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна подробная инструкция, которую можно настроить под конкретную жизненную ситуацию.



Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за первое полугодие 2025 года. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

