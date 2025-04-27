Ефимов: По реновации оборудовали 17 спортивных и детских площадок в марте 2025 года

Возле семи новых ЖК, построенных по программе реновации в марте 2025 года, оборудовали 17 спортивных и детских площадок. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В марте 2025 года в пяти округах столицы город возвел семь жилых комплексов по программе реновации. Их придомовую территорию комплексно благоустроили, в том числе оборудовали девять детских и восемь спортивных площадок. Благодаря нескользящему покрытию на площадках снижается риск получения травм среди детей, а всесезонный инвентарь гарантирует долгий и качественный срок службы. Всего по программе реновации благоустроят около двух тысяч гектаров придомовых территорий», — отметил вице-мэр.

Строители озеленяют и благоустраивают придомовые территории. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, шесть спортивных и детских площадок построили в районе Косино-Ухтомский, три — в Измайлове, по одной спортивной и детской площадке — в районах Западное Дегунино, Котловка, Царицыно и в Троицке.

На всех этапах строительство контролирует Мосгосстройнадзор. Представители ведомства сообщили, что была проведена 71 выездная проверка качества и выполненного объема работ. Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию оформили в марте текущего года.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

