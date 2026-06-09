Ефимов: По программе реновации расселили более 1500 старых московских домов
Более 1500 старых домов расселили по программе реновации ветхого жилья с момента начала ее реализации. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«Всего в программу, утвержденную в августе 2017 года, включено 5176 жилых зданий. Жители уже 1530 из них переехали или находятся в процессе переселения. Оно происходит по волновому принципу, при котором новые дома возводят на месте демонтированных зданий или на заранее подготовленных площадках. Такой подход позволяет поэтапно обновлять жилой фонд и обеспечивать горожан современным жильем в привычных им районах. Так, больше всего домов расселение затронуло в Восточном административном округе – 272, на втором и третьем местах юго-восток и запад – 228 и 193 жилых здания соответственно», — добавил Ефимов.
Ветхие дома демонтируют по технологии «умный снос». По словам представителей Департамента градостроительной политики, она позволяет поэтапно демонтировать дома, а строительный мусор сразу отправляют на переработку. На освободившихся территориях возводятся новостройки с необходимой инфраструктурой. Было снесено свыше 880 домов.
Каждый участник программы получает жилье с улучшенной планировкой в новых домах, которые строятся в том числе с учетом нужд маломобильных москвичей. Также рабочие благоустраивают и озеленяют прилегающую территорию.
Оформить документы на новое жилье новоселам помогают специалисты Департамента городского имущества Москвы, которые работают в центрах информирования на первых этажах новых домов.
Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, в снесенных зданиях проживали порядка 149 тысяч москвичей. Больше всего новоселов в ЮВАО. Здесь снесли 151 дом, а новые квартиры получили 28,3 тысячи человек. На втором месте по этому показателю север Москвы, на третьем — восток столицы. В помощь жильцам работает суперсервис «Переезд по программе реновации».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации. По его словам, программа реновации позволяет формировать гармоничную безбарьерную среду.
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